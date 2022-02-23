Люди активно жертвують кошти на українське військо. До прикладу, львівська волонтерська організація «Допоможи фронту» лише у вівторок оголосила збір коштів на військові аптечки, як вже за добу вдалося зібрати кілька сотень тисяч гривень.

Сьогодні на волонтерській базі організації «Допоможи фронту» і магазині військового одягу та спорядження «Резервіст» людно. Львів’яни кинулись самотужки допомагати хлопцям на Сході.

«Тому що кожен українець має відчувати свій обов’язок. Ці кошти просто в допомогу, бо "Допоможи фронту" знає, куди ці гроші скерувати і де найбільше потрібна допомога», – пояснює Володимир.

А хтось закуповує необхідне спорядження. «Зв’язались вчора з нами наші львівські хлопці в інстаграмі, які зараз у зоні проведення АТО, і попросили допомогти взуттям, одягом і так далі. Ми зібрались офісом і ось ми тут», – зазначив Дмитро.

А от військовим медикам волонтери організації «Допоможи фронту» саме передають аптечки для хлопців, які ось-ось поїдуть на Схід.

«Це аптечка медична загальновійськова індивідуальна – АМЗІ. На весь особовий склад, який буде вирушати, кожен повинен її мати. Для того вона і називається індивідуальна. Тобто кожен військовослужбовець повинен мати таку аптечку. Так само, як особисту зброю, так само і аптечку», – розповів капітан медичної служби Тарас.

Попит на такі аптечки зараз великий. Власне, складових медичного спорядження у звичайних аптеках не купити. Тому напередодні кинули запит у соцмережах, щоб люди допомогли коштами.

«Ви знаєте, я такого буму з 2014 року не бачив. Я настільки здивований такою активністю людей, щирістю. Я не встигаю звіт писати. Для простого прикладу, щоб ви розуміли, я їду, мені постійно приходять повідомлення, я не можу зрозуміти, що це за повідомлення, бо за кермом і не можу подивитися. А потім розумію, що це банк повідомлення шле. От сьогодні надійшло 100 тис. грн від тільки однієї людини. Ми безмежно вдячні», – розповів волонтер, керівник організації «Допоможи фронту» Богдан Масляк.

Ці кошти, окрім аптечок, витратять і на інші потреби військових. Все залежить від запитів, які отримуватимуть із фронту.

Богдан Масляк раніше був ресторатором. У 2014 році через війну почав займатися волонтерством, їздити на Схід. Тепер має магазин зі всім потрібним для військових.

«Мої найближчі плани через два чи три дні також їхати воювати. Що робити? Це війна, це наша країна, її треба захищати. Я вірю в свій підрозділ, вірю в батальйон», – додав Богдан Масляк.

Чоловік переконаний, що з такою підтримкою тут і з таким настроєм там у ворога шансів нема.

Для тих, хто хоче допомогти:

Картка ПриватБанку:

5169 3324 3004 2062 (тільки для клієнтів ПриватБанку)

Масляк Богдан

Найменування отримувача: ГО Допоможи фронту

Код отримувача: 40053587

Рахунок отримувача: UA403052990000026006021010935

Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк»

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