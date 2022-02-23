Лише упродовж однієї доби, 22 лютого, благодійний фонд «Повернись живим» зібрав більшу суму, ніж за весь 2021 рік. Про це повідомили у благодійному фонді у середу, 23 лютого.

За одну добу 22 лютого, у благодійний фонд «Повернись живим», який займається допомогою українській армії, перерахували 20,5 млн грн. Це більше, ніж благодійники отримали упродовж усього 2021 року. Кількість благодійників, які переказали гроші на потреби армії, у фонді не уточнюють.

«Рівень фінансової підтримки, який фонд отримав за останні кілька тижнів, – каже директор «Повернись живим» Тарас Чмут, – чергове свідчення того, що Україна та українці готові боротися з Росією у всіх можливих формах та проявах. Наразі фонд має сотні заявок від військових, які ми оперативно обробляємо, щоб посилювати армійців, і вигравати державі час там, де вона не встигає».

Благодійники додають, що кошти на рахунок фонду продовжують постійно надходити.

Раніше ZAXID.NET повідомляв про рекордні суми, які благодійному фонду вдалося отримати на платформі Patreon, а також публікував перелік тих, хто найбільше допомагає армії.