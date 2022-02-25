Раніше Єгор Гребенніков планував виділити ці кошти на розвиток театру

Співвласник порту TIS і засновник фонду ImpactHubOdessa Єгор Гребенніков пожертвує на оборону України 31 млн грн. Про це повідомляє Forbes Україна.

За рішенням бізнесмена, 15 млн грн підуть у фонд «Повернись живим», на рахунки територіальної оборони Одеси та фонду «Корпорація монстрів», яка займається допомогою дітям та літнім людям. Про використання ще 16 млн грн Гребенніков попросив у Facebook поради, щоб це це дало максимальний ефект.

«У кожного прагматичного підприємця як правило є “заначка”. Або декілька. Недоторканний запас “на чорний день”. Я прагматичний. Купуючи Зелений Театр в серпні, у державі вже було неспокійно, і я почав акумулювати кошти, на сьогодні це 31 мільйон гривень. Думав, якщо військової кризи не буде та мені особисто вони не знадобляться, витрачу їх на оновлення Зеленого Театру. Час випробовувань відсікає усе зайве, реальність проступає дуже чітко, і вона така: я не мислю себе без України, все, що я вмію, все, що зробив та зроблю, розташоване в Україні», — пояснив свою мотивацію одеський бізнесмен.

Також він закликав інших підприємців долучатись до підтримки армії, адже тихо пересидіти не вийде.

«Це можна зрозуміти, але, хлопці, це так не працює. Розпитайте бізнес, що постраждав на окупованих територіях. Своїми успіхами ми зобов’язані народові України, тож настав час повертати борги. Відкладіть собі якийсь резерв, давайте відкрито встанемо та зробимо те, що повинні», — підсумував Єгор Гребенніков.

Єгор Гребенніков займає 52 місце у сотні найбагатших українців за версією Forbes. Своїм хобі називає соціальне підприємництво.

Нагадаємо, «Повернись живим» — один з найбільших благодійних фондів з підтримки армії, який отримує рекордну фінансову підтримку від підприємців та пересічних громадян.