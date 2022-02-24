Благодійний фонд «Повернись живим», який від початку російської агресії допомагає українській армії, а тепер ще й Силам територіальної оборони, повідомив, що платформа для прийому пожертв Patreon видалила їхню сторінку. Напередодні українці через цю платформу переказали на підтримку української армії за один день понад 20 млн грн.

«Patreon видалив сторінку фонду. Без попереджень. У дуже непростий для України час. Готуємо офіційні звернення. І закликаємо всіх небайдужих розповсюджувати інформацію про факт блокування нашої сторінки, разом із якою невідомо куди поділися/заблокувалися понад 250 тис. доларів», повідомила сторінка фонду увечері в четвер, 24 лютого.

Зазначимо, що фонд приймає перекази не лише через Patreon, але й на інші реквізити.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія напала на Україну. Хроніку цих подій читайте в нашій онлайн-трансляції.