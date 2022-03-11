У додатку «Дія» з’явився новий «єДокумент», який замінятиме втрачений через війну паспорт. Про це від час свого відеозвернення повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Нове цифрове посвідчення діятиме у період воєнного часу й ним можна скористатись у випадку втрати документів. Щоб «єДокумент» з’явився в «Дії», потрібно оновити додаток.

«єДокумент» міститиме всю основну інформацію та QR-код для підтвердження особи.

Раніше в уряді анонсували, що документ міститиме паспортні дані, ІПН, а також фото. Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах.

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