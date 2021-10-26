Українські військові знищили ракетою з безпілотника Bayraktar щонайменше одну гармату окупантів

Збройні сили України (ЗСУ) вперше застосували турецькі безпілотники Bayraktar проти артилерії бойовиків на Донбасі, повідомив волонтер Роман Донік.

«Найманці та окупанти почали масовані обстріли наших позицій з артилерії. У відповідь, для збереження життя вояків та цивільного населення, піднято БПЛА “Байрактар”, була виявлена батарея, та ракетою знищена одна гармата. Розрахунки інших втекли», – заявив Донік.

За його словами, точних даних про знищену техніку бойовиків немає, оскільки українські військові підняли в небо кілька безпілотників.

Офіційно ані Генштаб ЗСУ, ані штаб ООС цю інформацію не коментували.

Зазначимо, що вперше ЗСУ застосували турецький безпілотник Bayraktar 3 липня 2020 року на масштабних військових навчаннях. Ці безпілотники Туреччина почала випускати в 2014 році. Наразі, окрім Туреччини та України, їх також використовує армія Азербайджану. Вони вирізняються великою тривалістю польоту і високою точністю ударів. Першу партію цих безпілотників Україна отримала у 2018 році.