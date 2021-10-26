Збройні формування Російської Федерації знову грубо порушили перемир'я на сході України. Внаслідок одного з обстрілів загинув український воїн, ще один зазнав осколкове поранення, йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС.

«З початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння… Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний», – сказано в повідомленні.

У свою чергу, Оперативно-тактичне угруповання «Схід» повідомило, що один воїн загинув, а інший отримав осколкове поранення внаслідок обстрілу у смузі відповідальності цього угруповання.

За інформацією Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, загиблий – уродженець Полтавщини, сержант Георгій Халіков.

«Сьогодні, 26 жовтня, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій, загинув український воїн – майстер-сержант Халіков Георгій Журович», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що він служив у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний яр». Про смерть солдата бригада повідомила у Facebook.

За інформацією штабу ООС, біля Гранітного найманці тричі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм. В районі Новозванівки окупанти здійснили обстріл із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Неподалік Троїцького противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17. В бік Кримського окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм.