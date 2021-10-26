В зоні проведення операції Об’єднаних сил 25 жовтня постраждали двоє український військових – один підірвався на невідомому вибуховому пристрою, інший дістав поранення під час обстрілу з боку російських окупантів.

Як повідомляє штаб ООС у вівторок, 26 жовтня, поранених бійців доправили лікарні, їхній стан – задовільний.

Загалом за минулу добу росіяни чотири рази порушували режим припинення вогню, зокрема один раз використали заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Біля Ка’мянки бойовики обстріляли українські позиції з мінометів калібру 82 мм, а поблизу Пісків вони відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

В напрямку Золотого-4 найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.