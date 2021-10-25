Російські окупаційні війська станом на 17:00 25 жовтня чотири рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовий дістав поранення.

«Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості», — повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що біля Кам’янки бойовики обстріляли позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. У напрямку Золотого-4 найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Крім того, на Луганщині зафіксували проліт безпілотника, ймовірно Орлан-10.