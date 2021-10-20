Окупанти застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння

Російські окупанти станом на вечір 20 жовтня 9 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил на Донбасі. Внаслідок обстрілу один український військовий дістав поранення.

«Упродовж поточної доби, 20 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких — із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний», — повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що біля Березового ворог застосував стрілецьку зброю. Поблизу Красногорівки окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В напрямку Золотого-4 найманці двічі здійснили обстріли, застосовуючи міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю. В районі Новолуганського ворожі збройні формування двічі обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Троїцького противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм. В бік Причепилівки російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї.

Крім того, на Донеччині зафіксували ворожий безпілотник, ймовірно Орлан-10.

Нагадаємо, 15 жовтня в результаті обстрілів поранення дістав один український військовий