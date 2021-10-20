Росіянина Андрія Косяка затримали українські військові на Донбасі зранку 13 жовтня

Міністерство закордонних справ Російської Федерації вимагає від України роз’яснити ситуацію та забезпечити консульський доступ до бойовика «ЛНР», громадянина РФ Андрія Косяка, якого затримали в зоні проведення Операції об'єднаних сил зранку 13 жовтня. Українська делегація в ТКГ каже, що таким чином РФ офіційно визнала участь своїх громадян у війні на Донбасі.

«Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьми років послідовної брехні важко. Бажаємо російській дипломатії сил та натхнення у взятті наступного бар’єру: офіційного визнання повної відповідальності керівництва РФ за розв’язання та продовження міжнародного збройного конфлікту на сході України», – йдеться в заяві української делегації у ТКГ, опублікованій в середу, 20 жовтня.

Що передувало?

Російського найманця Андрія Косяка затримали українські військові 13 жовтня поблизу лінії фронту на Луганщині. Затриманий займався розвідкою українських військових позицій під виглядом роботи з розмінування прифронтових ділянок. На ньому була символіка СЦКК. В затриманого бойовика вилучили зброю та боєприпаси, а в телефоні знайшли відео його участі в обстрілах українських військових.

Після цього бойовики 15-16 жовтня провели «мітинги» біля офісу ОБСЄ в окупованому Донецьку, вимагаючи звільнити затриманого російського військового. З міркувань безпеки місія ОБСЄ тимчасово припинила свою діяльність на Донбасі. Вже 18 жовтня окупанти взяли в заручники спостерігачів СММ ОБСЄ в Горлівці та заборонили їм покидати територію готелю, однак наступного дня моніторингова місія таки відновила патрулювання.

На затримання бойовика відреагувала і Росія. В заяві офіційної представниці МЗС РФ Марії Захарової від 19 жовтня йдеться, що відомство зверталося в МЗС України та місцеві органи влади з вимогами роз’яснити ситуацію, повідомити місцеперебування затриманого і забезпечити до нього консульський доступ.

Водночас Міністерство закордонних справ України у відповідь заявило, що здивоване тим, що Росія поцікавилася долею російського бойовика лише на шостий день.

«Такий рівень запізнілої турботи яскраво демонструє ставлення Росії не лише до громадян інших держав, яких вона сьомий рік поспіль вбиває і катує, а останнім часом і позбавляє елементарної можливості отримати допомогу проти Covid-19, блокуючи КПВВ між підконтрольними уряду України та тимчасово окупованими територіями нашої держави, але і до людей із російськими паспортами», – сказав він у коментарі «Громадському».