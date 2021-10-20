Розвідка попередила про нові провокації Росії проти місії ОБСЄ
Росія може вдатися до нових провокацій проти представників місії ОБСЄ на Донбасі
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Росія планує продовжити операцію з дискредитації місії ОБСЄ на Донбасі і може вдатися до нових провокацій. Про це повідомила розвідка Міноборони України.
У розвідці заявили, що інцидент з блокуванням роботи місії ОБСЄ та взяття в заручники міжнародних спостерігачів вчергове продемонстрував нехтування російською владою усіма нормами міжнародного права та її неспроможність дотримуватися взятих на себе зобов’язань.
Метою російських окупаційних адміністрацій є створення штучних проблем для роботи спостерігачів місії напередодні переговорів міністрів закордонних справ у нормандському форматі, які плануються найближчим часом, йдеться у заяві.
«Росія може вдатися до нових провокацій проти представників місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України», – йдеться у заяві.
Нагадаємо, що раніше ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі через те, що її представників заблокували в Донецьку і Горлівці.
У МЗС України розцінили цю ситуацію як спробу роздути збройний конфлікт.
Згодом стало відомо, що окупанти розблокували роботу місії ОБСЄ у Горлівці.