Росія планує продовжити операцію з дискредитації місії ОБСЄ на Донбасі і може вдатися до нових провокацій. Про це повідомила розвідка Міноборони України.

У розвідці заявили, що інцидент з блокуванням роботи місії ОБСЄ та взяття в заручники міжнародних спостерігачів вчергове продемонстрував нехтування російською владою усіма нормами міжнародного права та її неспроможність дотримуватися взятих на себе зобов’язань.

Метою російських окупаційних адміністрацій є створення штучних проблем для роботи спостерігачів місії напередодні переговорів міністрів закордонних справ у нормандському форматі, які плануються найближчим часом, йдеться у заяві.

«Росія може вдатися до нових провокацій проти представників місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що раніше ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі через те, що її представників заблокували в Донецьку і Горлівці.

У МЗС України розцінили цю ситуацію як спробу роздути збройний конфлікт.

Згодом стало відомо, що окупанти розблокували роботу місії ОБСЄ у Горлівці.