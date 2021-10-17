ОБСЄ тимчасово зупинила свою діяльність на Донбасі з міркувань безпеки

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) призупинила свою моніторингову місію на Донбасі після «протестів» російських бойовиків біля штаб-квартири ОБСЄ в окупованому Донецьку. Окупанти заблокували вхід в готель, де перебувають спостерегачі, та вимагають звільнити затриманого українськими військовими бойовика «ЛНР». Про це в коментарі Reuters в неділю, 17 жовтня, розповів глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

Він розповів, що 16 жовтня на організований російськими окупантами під штаб-квартиру ОБСЄ прийшли близько 200 осіб. Бойовики вимагали звільнити бойовика «ЛНР», якого українські військові затримали минулого тижня.

Зі слів Чевіка, ОБСЄ стикалася з попередніми протестами проросійських бойовиків, але цього разу демонстранти перекрили вхід до готелю, де перебувають спостерігачі.

«Ми призупинили нашу діяльність з міркувань безпеки», – заявив Чевік, додавши, що загрози з боку «протестувальників» поки не було.

Нагадаємо, що 13 жовтня українські військові в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі затримали російського бойовика зі зброєю, який брав участь у провокації під прикриттям робіт з розмінування. Затриманий – громадянин РФ Андрій Косяк.

Його допитала СБУ, а на телефоні у затриманого знайшли відео, на якому він обстрілює українських військових. Крім того, українська делегація в ТКГ повідомила, що Косяк також підозрюється в умисному вбивстві, скоєного у 2010 році.