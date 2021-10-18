В окупованій Горлівці Донецької області бойовики не випускають співробітників Моніторингової місії ОБСЄ і вимагають звільнити бойовика, якого українські військові затримали біля ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня.

«У Горлівці фактично захопили в заручники співробітників Моніторингової місії ОБСЄ.

Ось цитата з учорашнього звіту місії: “О 17:00 2 чоловіків (30–39 років) у цивільному одязі увійшли до готелю та повідомили співробітникам СММ про те, що їм дозволяється вільно пересуватися по всьому готелю та парковці за ним, але їм не можна покидати приміщення готелю, допоки не буде звільнено члена збройних формувань, якого, за повідомленнями, було затримано Збройними силами України в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня”», – написав у Facebook представник Донецька у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш у понеділок, 18 жовтня.

Зазначимо, що напередодні, 17 жовтня Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ призупинила роботу в окупованому Донецьку з міркувань безпеки. Це рішення пов'язане з проведенням 15-16 жовтня мітингу прихильників так званої «ДНР» біля входу в донецький готель Park Inn, у якому розташований офіс ОБСЄ. Мітингарі вимагали звільнити російського військового найманця Андрія Косяка, якого українські воїни затримали 13 жовтня на Луганщині.