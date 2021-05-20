Співробітниця ОБСЄ Євгенія Зимич (крайня праворуч) перейшла на роботу в Консультативну місію ЄС в Україні

Співробітниця ОБСЄ Євгенія Зимич, яку у квітні 2016 року сфотографували на весіллі доньки одного з ватажків російських бойовиків на Донбасі Олександра Можаєва на прізвисько «Бабай», наразі працює в Консультативній місії ЄС в Україні. Про це інформує сайт «Бабель».

Як повідомляється, після інциденту з гостюванням на весіллі в доньки ватажка бойовиків ОБСЄ обіцяла звільнити Зимич, однак цього не робила протягом кількох років. Тоді Євгенія Зимич перебувала на весіллі бойовиків у жилетці з написом OSCE.

Тоді в ОБСЄ оперативно відреагували на фотографії і зазначили, що фото були зроблені ще в червні 2015 року, а в самій місії шкодують про інцидент.

Однак, у 2018 році Зимич продовжувала працювати в ОБСЄ. Про це свідчать фотографії, пов’язані з діяльністю ОБСЄ. Зокрема, Зимич була присутня на святкуванні дня народження іншої співробітниці Дріни Мілфорд в офісі місії ОБСЄ у Луганській області.

Наразі Євгенія Зимич перейшла на роботу в Консультативну місію ЄС (КМЄС) в Україні, яка була утворена в грудні 2014 року і займається допомогою українській владі у реформуванні сектора цивільної безпеки. Фахівці місії надають стратегічні консультації та практичну підтримку, щоби зробити сектор цивільної безпеки України ефективнішим, дієвішим, прозорішим та таким, що користується довірою громадян.

Зокрема, на сайті ГУ Нацполіції у Кіровоградській області у четвер, 20 травня з’явилось повідомлення про те, що представники Консультативної місії ЄС передали техніку та обладнання для ситуаційного центру правоохоронців.

фото Нацполіції

Як розповіли у поліції, КМЄС на зустрічі з керівництвом місцевої поліції представляли старший радник з питань загальної правоохоронної діяльності (Португалія) Луїш Машадо, експерт з питань загальної правоохоронної діяльності (Україна) Сергій Гривняк та експерт операційного департаменту (Україна) Євгенія Зимич.

На фото з зустрічі також видно, що це та сама колишня співробітниця ОБСЄ, яку сфотографували на весіллі бойовиків.