ОБСЄ не побачила прямих доказів присутності Росії на Донбасі

Представники місії бачили людей з розпізнавальними знаками армії РФ на формі, але «таку форму можна купити в будь-якому місці»

СуспільствоАндрій Стець, 26 жовтня7421

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ОБСЄ не побачила прямих доказів присутності Росії на Донбасі
фото з відкритих джерел
Перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг зробив скандальну заяву

Моніторингова місія ОБСЄ не побачила прямих доказів російського втручання на Сході України. Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

«Що стосується того, що ми побачили на місці, ми не побачили прямих доказів (російського втручання, - ред.). Втім, ми бачили конвої, які виїжджають і виїжджають в Україну ґрунтовими дорогами посеред ночі в місцях, де немає офіційного перетину кордону», - сказав представник ОБСЄ в інтерв'ю американському виданню Foreign Policy, передає «Голос Америки».

Хуг додав, що місія бачила особливі види зброї, які в деталях описала у звітах, включно з військовим електронним озброєнням.

«Ми також говорили з узятими в полон українською армією бранцями, які заявляють, що вони служать в російській армії і під час ротації беруть участь у військових діях в Україні», - заявляє Хуг.

Він зазначив, що представники ОБСЄ також бачили людей з розпізнавальними знаками армії Росії на формі, але, за його словами, «таку форму можна купити в будь-якому місці».

«Ми бачили також розпізнавальні знаки Німеччини, Іспанії та інших, а також Росії», - резюмував Хуг.

Така заява Хуга викликала критику з боку українських політиків. Зокрема, віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко назвала заяву заступника глави місії ОБСЄ Хуга «очевидно недолугою і невдалою».

«Мені щиро прикро, що Хуг, чия місія на посаді заступника голови СММ ОБСЄ , заступника Апакана, завершується, такою очевидно недолугою і невдалою заявою. Сподіваюся, це просто невдало сформулювана ним фраза, а не позиція», - написала на своїй сторінці у Facebook.

«Варто нагадати містеру Хугу, що очолювана містером Апаканом і ним місія СММ щотижня фіксує на Донбасі і відображає в своїх офіційних звітах - новітню російську радіолокаційну та іншу техніку, танки, іншу зброю. Російську. Новітню. Не радянську. Таку не купиш на базарі і не перемалюєш замість зірочки російський прапор», - підкреслила віце-спікер парламенту.

Зауважимо, що нещодавно Александр Хуг, який після завершення терміну в жовтні йде з посади першого заступника глави місії в Україні, заявив, що військову частину конфлікту на Донбасі можна зупинити за лічені години, але на повне завершення піде набагато більше часу.

Доповнено 12:45. Видання Foreign Policy видалило з інтерв'ю з Хугом скандальну цитату про росіян на Донбасі. В оригінальній версії статті наводились слова Хуга, що ОБСЄ не бачили прямих доказів вторгнення Росії до Східної України, але згодом журналіст видалив цей шматок з поміткою «Виправлено»

Місія ОБСЄ розпочала роботу в Україні в березні 2014 року - спочатку в Криму, куди в результаті окупанти перестали пропускати спостерігачів, а потім і на Донбасі. Новим заступником глави СММ ОБСЄ в Україні замість Александра Хуга стане британець Марк Етерінгтон.

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