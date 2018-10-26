Foreign Policy видалила з інтерв'ю з Александром Хугом скандальну цитату про росіян на Донбасі

Раніше Александр Хуг заявив, що ОБСЄ не побачила прямих доказів присутності Росії на Донбасі

Відоме американське видання Foreign Policy виправило інтерв'ю з першим заступником голови моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі Александром Хугом – видалили цитату, де він каже, що прямих доказів присутності військових РФ у лавах бойовиків в ОБСЄ немає.

Про це йдеться в матеріалі «Підраховуючи мертвих у забутій війні в Європі», пише «Українська правда».

Як повідомляється, в оригінальній версії статті наводились слова Хуга, що ОБСЄ не бачили прямих доказів вторгнення Росії до Східної України, але згодом журналіст видалив цей шматок з поміткою «Виправлено».

«Ми видалили це зауваження, оскільки воно не передавало його (Хуга – ред.) точку зору», - пояснює автор інтерв'ю.

Як інформував ZAXID.NET, 25 жовтня Foreign Policy опублікувало інтерв'ю з Хугом, в якому той розповів, що моніторингова місія бачить, як колони техніки їдуть з РФ на Донбас, проте припускає, що люди в російській формі в ОРДЛО можуть і не бути росіянами. Така фраза викликала хвилю обурення серед українських політиків.