Foreign Policy видалила з інтерв'ю з Александром Хугом скандальну цитату про росіян на Донбасі
Журналіст видалив шматок інтерв'ю, де Александр Хуг сказав, що «доказів присутності військових РФ на Донбасі немає»
Відоме американське видання Foreign Policy виправило інтерв'ю з першим заступником голови моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі Александром Хугом – видалили цитату, де він каже, що прямих доказів присутності військових РФ у лавах бойовиків в ОБСЄ немає.
Про це йдеться в матеріалі «Підраховуючи мертвих у забутій війні в Європі», пише «Українська правда».
Як повідомляється, в оригінальній версії статті наводились слова Хуга, що ОБСЄ не бачили прямих доказів вторгнення Росії до Східної України, але згодом журналіст видалив цей шматок з поміткою «Виправлено».
«Ми видалили це зауваження, оскільки воно не передавало його (Хуга – ред.) точку зору», - пояснює автор інтерв'ю.
Як інформував ZAXID.NET, 25 жовтня Foreign Policy опублікувало інтерв'ю з Хугом, в якому той розповів, що моніторингова місія бачить, як колони техніки їдуть з РФ на Донбас, проте припускає, що люди в російській формі в ОРДЛО можуть і не бути росіянами. Така фраза викликала хвилю обурення серед українських політиків.