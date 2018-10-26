Foreign Policy видалила з інтерв'ю з Александром Хугом скандальну цитату про росіян на Донбасі

Журналіст видалив шматок інтерв'ю, де Александр Хуг сказав, що «доказів присутності військових РФ на Донбасі немає»

СуспільствоАндрій Стець, 26 жовтня3620

До теми

Foreign Policy видалила з інтерв'ю з Александром Хугом скандальну цитату про росіян на Донбасі
фото ЕРА
Раніше Александр Хуг заявив, що ОБСЄ не побачила прямих доказів присутності Росії на Донбасі

Відоме американське видання Foreign Policy виправило інтерв'ю з першим заступником голови моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі Александром Хугом – видалили цитату, де він каже, що прямих доказів присутності військових РФ у лавах бойовиків в ОБСЄ немає.

Про це йдеться в матеріалі «Підраховуючи мертвих у забутій війні в Європі», пише «Українська правда».

Як повідомляється, в оригінальній версії статті наводились слова Хуга, що ОБСЄ не бачили прямих доказів вторгнення Росії до Східної України, але згодом журналіст видалив цей шматок з поміткою «Виправлено».

«Ми видалили це зауваження, оскільки воно не передавало його (Хуга – ред.) точку зору», - пояснює автор інтерв'ю.

Як інформував ZAXID.NET, 25 жовтня Foreign Policy опублікувало інтерв'ю з Хугом, в якому той розповів, що моніторингова місія бачить, як колони техніки їдуть з РФ на Донбас, проте припускає, що люди в російській формі в ОРДЛО можуть і не бути росіянами. Така фраза викликала хвилю обурення серед українських політиків.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

ОБСЄ не побачила прямих доказів присутності Росії на Донбасі ZAXID.NET
ОБСЄ зафіксувала на Донбасі новітні російські комплекси радіоелектронної боротьби ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук