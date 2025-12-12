«Укрзалізницю» оштрафували на 142 тис. грн через те, що у міжнародному рейсі «Перемишль-Львів-Київ» їхала німкеня, яка хотіла перетнути кордон з ідентифікаційною карткою ФРН. Працівник залізниці не перевірив документи пасажирки перед рейсом. «Укрзалізниця» намагалась скасувати штраф прикордонників у Личаківському райсуді Львова, але не змогла.

Як вказано у рішенні львівського суду, яке оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці листопада 2025 року, громадянка Німеччини їхала в Україну потягом, який курсував за маршрутом «Перемишль-Львів-Київ». Під час проходження паспортного контролю вона показала ідентифікаційну картку громадянина ФРН, яка не дає права на в’їзд в Україну. Судячи з матеріалів справи, закордонного паспорта у пасажирки не було, тому їй відмовили у в’їзді в країну.

Цей випадок трапився у жовтні 2024 року, після чого на «Укрзалізницю» склали протокол про правопорушення, пов’язане з міжнародними пасажирськими перевезеннями, оскільки працівник залізниці не перевірив документи пасажирки перед рейсом.

Представник «Укрзалізниці» звернувся до суду, щоб скасувати постанову, яка передбачає 142 тис. грн штрафу. Він заявив суду, що «Укрзалізницю» не повідомили про розгляд цієї справи.

«Положення Закону України “Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних перевезень” в частині покладення на перевізника обов’язку перевірити перед початком міжнародного пасажирського перевезення наявність у пасажира документів, необхідних для в’їзду до держави прямування, транзиту та відповідно, відповідальності за невиконання такого обов’язку, суперечать положенням Угоди про міжнародне пасажирське сполучення», – вважає представник «Укрзалізниці».

Цю справу розглянув суддя Сергій Яворський, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. У матеріалах справи вказано, що протокол про правопорушення був складений у присутності представника перевізника, а також прикордонники поштою надіслали лист «Укрзалізниці» з зазначенням дати розгляду справи.

«Перевізник звільняється від відповідальності, якщо доведе, що документи, надані йому пасажиром перед початком міжнародного пасажирського перевезення, дали йому достатні підстави вважати, що пасажир мав документи, необхідні для в’їзду до держави прямування, транзиту. Таким чином, позивач, як перевізник, зобов’язаний був перед початком здійснення міжнародного пасажирського перевезення перевірити у пасажира наявність документів, необхідних для в’їзду до держави прямування або транзиту», – вказано у рішенні суду.

На думку судді, представник прикордонного загону довів правомірність своїх дій, а у задоволенні позову «Укрзалізниці» про скасування штрафу варто відмовити. На рішення ще можна подати апеляцію.