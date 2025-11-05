За минулий рік збитки компанії з пасажирських перевезень сягнули 18 млрд грн

«Укрзалізниця» має понад 7 млрд збитків менш ніж за рік та вичерпала внутрішні резерви для компенсації збитків пасажирських перевезень. Через це у компанії планують підвищити ціни на кілька категорій пасажирських квитків, але не відмовляються від програми безплатних поїздок «УЗ-3000», повідомив у середу, 5 листопада, заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко.

Під час виступу у Верховній Раді Лещенко розповів, що «Укрзалізниця» стикнулася з масштабними збитками та закликав вжити заходів щодо цього. За його словами, внутрішні резерви компанії для компенсації втрат на пасажирських перевезеннях вичерпалися.

«Три з половиною роки „Укрзалізниця“ рятувала Україну під час війни. І тепер час допомогти „Укрзалізниці“ вистояти в цей складний період… Рятуйте залізницю, вона всім ще нам знадобиться», – сказав Лещенко.

Сергій Лещенко розповів, що роками в компанії діяла система, за якою збитки пасажирських перевезень компенсувалися коштом вантажних. Проте через початок повномасштабного вторгнення та руйнування залізничної інфраструктури почався «ефект доміно». За словами Лещенка, лише у 2025 році «Укрзалізниця» зазнала 800 атак, внаслідок яких пошкоджені 3000 об’єктів.

«За 2021-2025 роки в нас втрачено 49% вантажних перевезень. І ситуація навряд чи покращиться. В цьому році ми втратили фактично всю вигідну галузь Донеччини. Остання шахта, де ми, до речі, були цього року, Білозерська, вона теж зупинена на Донеччині.

Чистий збиток у нас становить 7,195 млрд грн. Збитки пасажирських перевезень у минулому році – 18 млрд», – сказав Лещенко.

Заступник голови наглядової ради «УЗ» заявив, що є три варіанти для розв’язання проблеми. Зокрема, йдеться про:

оптимізацію залізниці та порушення питання продажу брухту;

індексація вантажних тарифів;

виділення 16 млрд грн з бюджету для компенсації збитків пасажирських перевезень.

Зазначимо, напередодні, 4 листопада, прем’єр-міністерка України Юлі Свириденко повідомила, що у 2026 році «Укрзалізниця» отримає 16 млрд грн. Лещенко додав, що у 2025 році компанії також виділили 13 млрд грн на компенсації – частину цієї суми вже перерахували.

Для розв’язання проблеми компенсації пасажирських перевезень у компанії також планують підняти ціни на квитки для СВ та 1-го класу «Інтерсіті». За словами Лещенка, це «частково покращить результат». Наскільки піднімуться ціни на ці квитки, Лещенко не уточнив.

Водночас посадовець наголосив, що покриття збитків «Укрзалізниці» за бюджетні гроші не стосується нещодавно анонсованої програми «УЗ-3000». Крім того, він заявив, що компанія може «без проблем» виділити 200-250 тисяч місць для пасажирів безоплатно в непікові періоди.

«Це дві паралельні історії. З одного боку, фінансування для покриття хронічних збитків пасажирки, з іншого боку, невикористаний ресурс залізниці, який становить в деякій місяці майже 700 тис. місць», – сказав Лещенко.

Нагадаємо, 1 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив розробити програму транспортної підтримки в межах зимової допомоги для українців. Йшлося про програму «УЗ-3000», в межах якої українці зможуть безплатно проїхати 3000 км потягом у межах України.

В «Укрзалізниці» запевнили, що програма не буде потребувати додаткового фінансування від держави та буде покриватися коштом місць, які їздять порожніми в непіковий сезон, а також шляхом перегляду цін на квитки преміум-сегмента. Програма «УЗ-3000» триватиме протягом чотирьох місяців – у період, коли попит на залізничні квитки нижчий. Ініціатива розпочнеться у грудні 2025 року та спершу буде сконцентрована на пасажирах із прифронтових територій.