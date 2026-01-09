У театрі імені Леся Курбаса відкриється фотовиставка «Вартові незламних»

У суботу, 10 січня, у Львівському академічному театрі імені Леся Курбаса відкриється фотовиставка мисткині Дарії Бедернічек «Вартові незламних». Це мистецький проєкт, присвячений дружинам та партнеркам військовослужбовців, що проходять шлях реабілітації.

Як повідомили організатори, проєкт реалізовано у співпраці з Національним реабілітаційним центром Unbroken/Незламні.

«”Вартові Незламних” – фотоекспозиція, присвячена жінкам, які місяцями й роками проходять шлях реабілітації разом зі своїми чоловіками-військовими. Без них – нашим героям було б значно важче бути Незламними. Вони постійно поряд, тримають за руку, підтримують перед операціями, починають життя в нових містах і нових реальностях. Поки він воював за країну – вона воювала за нього. І ця боротьба не закінчується», – зазначають організатори виставки.

Проєкт складається з 12 фоторобіт. У центрі кожного кадру – Жінка-Вартова. На її тілі – символічно підсилені зброєю або обладунком уражені ділянки тіла її чоловіка. Образ спільного болю, витримки й любові, яка тримає щит.

«Над фотопроектом “Вартові Незламних” ми працювали протягом майже шістьох місяців. Від зустрічей-знайомств до самих знімальних днів ми спілкувались про досвіди жінок, їхній побут (часто у новому місті і нових обставинах), готували костюми та реквізит», – зазначила мисткиня Дарія Бедернічек.

Художниця костюмів – Ярина Андрушко, Дизайнерка календаря – Ася Кравчук.

Відкриття виставки відбудеться о 15:00 у глядацькому залі театру. На події представлять фото календар зі світлинами проєкту, який можна буде придбати за донат на потреби Центру Unbroken/Незламні. Вхід вільний. Після відкриття виставка переміститься у фойє на другому поверсі театру.