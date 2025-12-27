Простір має посилити ветеранське середовище Львова

У Львові, на вул. Івана Франка, 11, запрацював простір «Асоціація підтримки ветеранського бізнесу». Там підтримуватимуть ветеранів, членів їхніх родин та родини полеглих героїв у розвитку власної справи, професійному навчанні, менторстві та соціально-економічній адаптації. Про це у суботу, 27 грудня, повідомили у Львівській міській раді.

Простір має посилити ветеранське середовище Львова, розвивати відповідальне підприємництво та формувати стійкі партнерства між громадським сектором, ветеранською спільнотою та владою.

«Сьогодні ми у Львові відкрили ще одну домівку для добрих людей. Таких домівок в нас сьогодні є багато. Враховуючи те, що в нашій державі основою має бути, є і, я думаю, завжди буде єдність, це ще один добрий приклад, коли люди організувались і роблять добрі справи», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Фото Романа Балука

Основна робота простору полягатиме у проведенні тренінгів, навчаннях та зустрічах ветеранів. В планах «Асоціації підтримки ветеранського бізнесу» підписати меморандуми з центром підтримки підприємництва Львівської міської ради, департаментом економіки міста і разом робити грантові програми.

«Найважливіше – спілкування ветеранів після повернення з війни. Цей простір стане ще одним місцем для цього. В нас вже охоплено понад 90 ветеранських бізнесів, така спільна велика родина, і з кожним днем нас стає все більше», – зазначила співзасновниця ГО «Родин полеглих героїв Львівщини» Гелена Білик.

«У нас в місті підтримка ветеранів — це топ один пріоритет. Нам дуже приємно, що це місце стане ще одним, де спільнота ветеранів матиме можливість спілкуватися, разом творити, підтримувати, організовувати навчання і проводити заходи. Ми помітили, що найважливіше при проведенні навчань та грантових конкурсів – те, що люди мають місце, де вони можуть спілкуватись разом та підтримувати одне одного», – наголосила директорка департаменту економічного розвитку Львівської міськради Інна Свистун.

Простір створили на базі ГО «Родин полеглих героїв Львівщини» – засновників «Ярмарку ветеранського бізнесу» у Львові.