Кріс Браянт призупинив угоду через побоювання, що матеріали можуть бути використані Росією

Британська компанія Cygnet Texkimp планувала поставити спеціалізоване обладнання вірменській фірмі Rydena LLC, яку у 2024 році заснували колишні співробітники підприємства, пов’язаного з військово-промисловим комплексом Росії. Про це у суботу, 28 лютого, повідомила газета The Guardian.

Йшлося про постачання двох машин для виробництва вуглецевого волокна типу prepreg – матеріалу, що застосовується як у цивільній, так і у військовій галузях. За даними розслідування The Guardian, Rydena може бути причетною до виробництва озброєння в Росії.

За два тижні до запланованої відправки обладнання міністр торгівлі Великої Британії Кріс Браянт призупинив угоду через побоювання, що матеріали можуть бути використані для розробки російських ракет і безпілотників, які застосовуються у війні проти України.

Існувала ймовірність, що Rydena могла б сприяти постачанню вуглецевого волокна до РФ в обхід санкцій. У компанії це заперечують, заявляючи, що не ведуть бізнесу з Росією чи підсанкційними структурами та використовують продукцію виключно для цивільних потреб.

Браянт також повідомив, що уряд переглядає попереднє рішення щодо відсутності необхідності експортної ліцензії на такі волокна.

Нагадаємо, у Німеччині на початку лютого затримали депутата парламенту Саксонії від праворадикальної партії «Альтернатива для Німеччини» AfD Йорга Дорнау, якого викрили на порушенні санкційного режиму. Він свідомо обійшов європейські санкції та експортував техніку до Білорусі.