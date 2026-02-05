Йорг Дорнау раніше отримував підозри, повʼязані з білоруським бізнесом

У Німеччині затримали депутата парламенту Саксонії від праворадикальної партії «Альтернатива для Німеччини» AfD Йорга Дорнау, якого викрили на порушенні санкційного режиму щодо Білорусі. Він свідомо обійшов європейські санкції та експортував техніку до Білорусі, повідомив 4 лютого німецький таблоїд Bild.

Правоохоронці висунули 56-річному політику звинувачення в порушенні санкційних заходів. За даними слідства, у 2022 році Дорнау обійшов ембарго ЄС, вказавши країною призначення для телескопічного навантажувача Казахстан. Насправді техніка поїхала до Білорусі.

«В результаті транспортний засіб дійсно було експортовано до Білорусі. Операції з обходу заборонені та караються згідно з AWG у поєднанні з європейськими правилами», – повідомили у пресслужбі прокуратури.

Поліція затримала Йорга Дорнау безпосередньо у будівлі місцевої ради. Це відбулося одразу після того, як парламентарі позбавили його депутатського імунітету через порушення.

У партії AfD заявили, що справа Дорнау начебто є політично вмотивованою. Сам політик відмовився коментувати звинувачення.

Bild із посиланням на білоруські опозиційні канали повідомив, що Дорнау відомий своєю підприємницькою діяльністю в Білорусі. Політик разом з білоруськими партнерами має там велике «ТОВ «Зибулька-Бел». Підприємство, зокрема, спеціалізується на вирощуванні цибулі.

Раніше німецькому політику закидали те, що на його підприємстві використовували працю політичних вʼязнів режиму білоруського диктатора Аляксандра Лукашенка. Також Дорнау оштрафували за неправдиві відомості в декларації щодо білоруського бізнесу та його доходів.