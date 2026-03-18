Дмитро Бузницький працював у СБУ, згодом в «Енергоатомі», а у 2021 році став радником у ДБР

Родина заступника керівника Державного бюро розслідувань у Львові Дмитра Бузницького за останні роки набула кілька об’єктів нерухомості в Києві та передмісті, а також приватизувала квартиру в центрі столиці за 9 грн. Про це йдеться у розслідуванні «Громадського».

У грудні 2024 року Дмитро Бузницький разом із дружиною Аллою Продан отримали у власність квартиру площею 52 м² у преміальному ЖК Jack House в центрі Києва. Це житло раніше було службовим і належало Службі безпеки України.

Відновна вартість приватизації склала 9 грн 47 коп. Водночас ринкова ціна аналогічного житла у цьому комплексі, за оцінками журналістів, становить близько 235 тисяч доларів (приблизно 9,7 млн грн).

У ДБР пояснили, що Бузницький перебував на квартирному обліку ще з 2001 року, а службове житло отримав у 2018 році під час роботи в СБУ – через три місяці після того, як його співмешканка Алла Продан придбала квартиру в Києві. У 2020 році квартиру перевели у постійне користування, а сам процес приватизації тривав до 2024 року.

Юрист Центру протидії корупції Олексій Бойко зазначає, що зазвичай особи, які вже мають житло, не можуть приватизувати службові квартири, однак у цьому випадку могли не врахувати інформацію про іншу нерухомість або ж формально дотриматися норм забезпечення житловою площею.

Закон дозволяє приватизувати житло лише один раз. Водночас Дмитро Бузницький уже скористався цим правом у 1994 році, коли разом із батьками та сестрою приватизував квартиру в Каневі.

У 2014 році він звернувся до суду з вимогою скасувати своє право власності на частку у цій квартирі. Суд задовольнив позов, при цьому відповідачі не заперечували, а питання строків позовної давності не застосовували. Це рішення дозволило формально вважати, що посадовець не використав своє право на приватизацію, і згодом отримати квартиру у Києві.

У 2018 році його дружина Алла Продан придбала квартиру площею 81 м² у ЖК «Французький квартал 2» за 3,3 млн грн. При цьому власних грошей на таку покупку вона не мала – роком раніше вона задекларувала близько 30 тис. доларів.

Основну частину грошей на купівлю квартири ( 2,6 млн грн) Алла Продан отримала в подарунок від матері – Любові Продан. Водночас сама Любов Продан не має бізнесу і не є підприємицею.

У ДБР пояснили походження грошей Любові Продан продажем майна, доходами від оренди землі та допомогою цивільного чоловіка. Однак відомо, що у 2012 році Любов Продан продала невелику квартиру у селі на Вінниччині, а дохід від оренди землі становить менш як 4 тис. грн на рік. Водночас саме у 2018 році, коли вона подарувала доньці понад 2 млн грн, суд оголосив її у розшук через борг у 14 тис. грн.

Уже у 2019 році Любов Продан придбала BMW X3 вартістю близько 30 тис. доларів. Формально авто належало їй, однак користувалася ним Алла Продан – страхівка була оформлена саме на неї. Згодом на автомобіль наклали арешт через борги власниці.

У 2020 році Алла Продан обміняла квартиру в «Французькому кварталі 2» на будинок площею 325 м² у селі Плюти під Києвом. Угода відбулася без доплати, хоча за документами вартість квартири становила 3,4 млн грн, а будинку з землею – лише 1,9 млн грн.

Журналісти« Громадського» поговорили з рієлтором, який зазначив, що такі договори майже не використовуються на сучасному ринку нерухомості, оскільки вимагають одночасного збігу інтересів сторін і зазвичай є економічно невигідними.

У ДБР журналістам пояснили, що будинок потребував ремонту, тому сторони домовилися про обмін без доплати.

У серпні 2024 року Алла Продан продала цей будинок уже за 11,3 млн грн – у шість разів дорожче, ніж його оцінювали у 2020 році.

Рієлтор зазначив, що таке зростання вартості «неможливе», враховуючи падіння ринку нерухомості під час пандемії коронавірусу та повномасштабної війни. Водночас у ДБР повідомили, що на момент продажу будинок усе ще потребував ремонту.

Вже за два тижні після продажу будинку Алла Продан придбала квартиру площею майже 150 м² у ЖК «52 Перлина» за близько 10 млн грн (приблизно 240 тис. доларів).При цьому ціна за квадратний метр становила близько 1600 доларів, що нижче за пропозиції забудовника, які могли перевищувати 2500–3500 доларів за м². За оцінками журналістів, ринкова вартість квартири могла сягати 375 тис. доларів.

Паралельно родина орендувала ще дві квартири – у центрі Києва (близько 2500 доларів на місяць) та у Львові.

З 2018 року Дмитро Бузницький користувався службовою квартирою у Києві площею 52 м², навіть попри те, що його співмешканка вже мала власну квартиру. У 2021 році він продовжував користуватися цим житлом, працюючи вже не в СБУ, а в «Енергоатомі» та ДБР. Надалі він користувався службовою квартирою і після переїзду до Львова.

Ще у 2017 році журналісти помітили Дмитра Бузницького за кермом Toyota Land Cruiser, зареєстрованого на його матір. Вартість авто становила близько 60 тис. доларів. Водночас батьки посадовця працювали на державному підприємстві та разом отримували менш як 300 тис. грн на рік, а їхні заощадження становили близько 86 тис. грн. Сам Бузницький пояснив, що автомобіль придбали за сімейні заощадження ще до запровадження електронного декларування.

Дмитро Бузницький працював у СБУ, згодом – у «Енергоатомі», а у 2021 році став радником у ДБР. У 2023 році він обійняв посаду заступника керівника ДБР у Львові. У 2021 році він також став співвласником ТОВ «Бюро експертних ініціатив» разом із колишніми колегами по СБУ, зокрема ексначальником економічного управління Сергієм Коноховим. Компанія невдовзі припинила діяльність. У 2025 році Бузницький захистив дисертацію з теми протидії корупції та здобув ступінь доктора філософії. Його дружина також здобула науковий ступінь у 2024 році.

До слова, ЖК Jack House збудували на земельній ділянці, яку СБУ отримала під житлову забудову. Після введення комплексу в експлуатацію у 2018 році квартири там отримували співробітники спецслужби.

У 2019 році ДБР відкрило кримінальне провадження щодо можливих корупційних схем із отримання житла в елітних комплексах, зокрема й у Jack House. Слідчі отримали доступ до декларацій співробітників СБУ, серед яких, за даними журналістів, був і Дмитро Бузницький. Втім у 2021 році це провадження передали самій СБУ, а його результати залишаються невідомими.