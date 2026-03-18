Українські військові 17 березня знешкодили 1710 російських солдатів

Російські війська зазнали найбільших добових втрат із початку 2026 року – за вівторок, 17 березня, Сили оборони знешкодили 1710 загарбників. Про це у середу, 18 березня, повідомило Міністерство оборони України.

У відомстві зазначили, що зазвичай середні втрати російської армії становили близько 900 військових на добу, однак цього разу показник зріс майже вдвічі. За даними Міноборони, росіяни намагалися активізувати наступальні дії, скориставшись туманом. Зокрема, атаки відбувалися на кількох напрямках фронту, включно із Запорізькою областю. Втім, українські захисники були готові до таких дій і змогли відбити штурми.

«Це найбільші втрати окупантів за 2026 рік. Українські бойові порядки не були ніде прорвані», – додали у повідомленні.

Про активізацію противника також повідомляв командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді. За його словами, через зміну погодних умов російські війська відновили наступи на Добропільському, Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Водночас, як зазначив Бровді, українські оборонці втримали позиції – противнику не вдалося просунутися на жодній із ділянок.

Також 18 березня стало відомо, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили перший за три місяці штурм росіян на мотоциклах.

Зауважимо, що ще 16 березня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Сили оборони зірвали стратегічну наступальну операцію Росії, яку противник планував провести у березні.