Олександр Багола отримав у спадок автомобіль Porsche Cayenne

Начальник відділу протидії кіберзлочинам у Чернігівській області Олександр Багола отримав у спадок від матері автомобіль Porsche Cayenne 2022 року випуску вартістю майже 4 млн грн. Про це у середу, 18 березня, повідомило «Слідство.Інфо».

За даними журналістів, автомобіль правоохоронець отримав у січні 2026 року від своєї 75-річної матері. Сам Багола пояснив, що вона нібито мала достатньо грошей і раніше займалася бізнесом, зокрема, у сфері нерухомості.

«Якщо ви піднімете декларацію моєї матері, у неї все є. Доходів було достатньо не на один Porsche Cayenne, а на штук 10, напевне. Вона займалась бізнесом у свій час – нерухомістю», – розповів правоохоронець.

Та розслідувачі зазначають, що у базі YouControl відсутня інформація про компанії або ФОПи, пов’язані з його матір’ю. Також її декларацій немає у реєстрі НАЗК.

Журналісти звернули увагу, що раніше Багола вже декларував значні заощадження. У 2023 році, подаючи декларацію кандидата на посаду, він вказав 320 тис. доларів, 210 тис. євро та понад 750 тис. грн готівки. Також задекларував дорогі аксесуари та зброю. Окрім цього, у 2024 році правоохоронець зазначив у декларації автомобіль Volkswagen ID. UNYX MAX 2024 року вартістю майже 1,5 млн грн і мотоцикл Harley-Davidson. При цьому спочатку вартість мотоцикла була вказана значно нижчою, однак після перевірки НАЗК її скоригували. Також у 2025 році він повідомив про придбання квартири в Ужгороді площею понад 85 м2.

Олександр Багола працює у Департаменті кіберполіції з 2023 року. Спочатку він обіймав посаду старшого інспектора з особливих доручень, а згодом очолив відділ протидії кіберзлочинам у Херсонській області. Нині він керує аналогічним підрозділом на Чернігівщині.

Відомо, що до роботи в кіберполіції Багола мав досвід у державних структурах. У 2014 році він працював помічником народного депутата Руслана Богдана у Верховній Раді. Журналістам правоохоронець відмовився розповісти про свою діяльність до служби в кіберполіції, назвавши цю інформацію «комерційною таємницею». За даними декларації, у 2024 році його заробітна плата становила понад 670 тис. грн.

Нагадаємо, журналісти проєкту Bihus.Info розповідали, що родини трьох оперативників Департаменту кіберполіції Національної поліції України за останні роки придбали елітну нерухомість у Буковелі, маєток під Києвом та комерційні приміщення у столиці. Йдеться про співробітників кіберполіції Євгена Горбунова, Гурама Гіндію та Ігоря Теряника.