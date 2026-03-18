У ніч проти 18 березня Сили спеціальних операцій безпілотниками атакували об’єкти російської армії на окупованій Донеччині. Про це повідомила пресслужба ССО.

Зокрема дрони середньої дальності пошкодили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій «Рубікон» та елемент управління цим підрозділом. Також у місті під атаку потрапив координаційний центр роботи підрозділів безпілотних систем ворога.

Окрім цього, в окупованому селищі Вільне українські дрони уразили склади боєприпасів, майна та техніки, а також місце накопичення та розподілу боєприпасів.

«Підрозділи Сил спеціальних операцій проводять Middle Strike удари по об’єктах ворога на окупованій території України. Підпільники Руху опору сприяли успіху цієї серії ударів», – додали ССО.

До слова, бійці Сил спеціальних операцій на Лиманському напрямку захопили у полон сімох окупантів, видавши себе за російських військових.