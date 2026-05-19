Могила Євгена Коновальця в нідерландському Роттердамі

Україна готує рішення щодо повернення з-за кордону останків засновника та голови Організації українських націоналістів, командира Січових Стрільців та полковника Армії УНР Євгена Коновальця. Про це повідомив у вівторок, 19 травня, президент України Володимир Зеленський.

Президент заявив, що держава «має можливість і моральний обовʼязок» перепоховати українських діячів та героїв, які поховані за кордоном. За його словами, команда Офісу президента сфокусована зокрема на завданні повернути останки видатних українських постатей.

«Готуються рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей. Український народ заслуговує на свою історичну памʼять, і цю справжню памʼять ми зміцнюємо», – сказав Зеленський.

Він нагадав, що наразі триває процес повернення останків голови ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак з Люксембургу. 19 травня їхній прах ексгумували та готують до повернення в Україну.

Євген Коновалець очолював одну з найбоєздатніших частин Армії УНР – курінь Січових Стрільців. Узимку 1918 року військові частини Січових Стрільців спільно з Запорізьким Корпусом та Гайдамацьким кошем визволили Київ від більшовиків.

Євген Коновалець

Після поразки визвольних змагань та розформування українських військових частин Коновалець був змушений емігрувати. З грудня 1920 року він жив у Чехо-Словаччині, Німеччині, Швейцарії та Італії.

Вже 1929 року у Відні він заснував Організацію українських націоналістів (ОУН). Організація використовувала підпільну діяльність, тероризм і політичні вбивства для опору спочатку польській, а потім радянській окупаційній владі.

23 травня 1938 року Євгена Коновальця вбив працівник радянського КДБ Павєл Судоплатов, передавши українцю вибухівку, замасковану під коробку цукерок. Коновальця поховали на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі.

Які видатні українці поховані за кордоном

За кордоном, зокрема, в європейських країнах, поховані десятки українських діячів, особливо тих, хто жив у XX столітті. Більшість із них емігрували після окупації України більшовиками, тікаючи від переслідувань.

Серед тих українців, хто помер та похований за кордоном:

Степан Бандера (Мюнхен, Німеччина)

Симон Петлюра (Париж, Франція)

Павло Скоропадський (Оберстдорф, Німеччина)

Володимир Винниченко (Мужен, Франція)

Михайло Драгоманов (Софія, Болгарія)

Нестор Махно (Париж, Франція)

Іван Пулюй (Прага, Чехія)

Іван Багряний (Новий Ульм, Німеччина)

За оцінками Українського інституту національної пам’яті, за кордоном налічується 250 тис. поховань українців. Дізнатися, де є поховання українських емігрантів, можна за посиланням.