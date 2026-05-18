Могила Андрія Мельника на цвинтарі Боневуа в Люксембурзі

До Дня Героїв, 23–24 травня, на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві поховають останки голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини. Таке доручення видав Кабінет міністрів України, пише «Інтерфакс».

«Згідно з розпорядженням №460 від 15 травня, уряд затвердив план заходів з організації перепоховання і доручив центральним органам виконавчої влади та установам забезпечити виконання плану. Зокрема, в уповноважених органів Люксембурга отримати дозволи на ексгумацію останків Мельника та його дружини, а також перемістити їх через державний кордон України», – пише «Інтерфакс».

З нагоди перепоховання у Києві організують урочисті заходи із військовими почестями.

Варто наголосити, що посилання на згадане розпорядження уряду не відкривається. На сайті Кабінету Міністрів немає цього документа. Проте цю інформацію підтвердив теперішній голова ОУН Богдан Червак.

«Тепер про це можна сказати вголос і впевнено. Полковник Армії УНР і другий Голова ОУН Андрій Мельник із дружиною Софією Федак повертаються в Україну. Влада Люксембургу, де похований полковник із дружиною, надала дозвіл на перепоховання великих українців на рідній землі», – написав він у фейсбуці.

Також на сайті УГКЦ анонсована детальна програма цих урочистостей.

«22–24 травня 2026 року в Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української Греко-Католицької Церкви у Києві відбудуться заупокійні богослужіння у зв’язку з прибуттям до України тлінних останків провідника Організації українських націоналістів, полковника Армії УНР Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник. Урочисте перепоховання відбудеться на Національному військовому меморіальному кладовищі», – зазначають на сайті Церкви.

П’ятниця, 22 травня:

7:30 та 9:00 – Божественні Літургії за упокій з панахидою;

15:00 – чин парастасу;

18:00 — вечірня;

19:00 – молитовне читання Псалтиря.

Субота, 23 травня:

7:30 та 9:00 – Божественні Літургії за упокій з панахидою;

15:00 – центральне заупокійне Богослужіння – чин похорону за участі архиєреїв, священників та мирян з різних куточків України. Очікується участь державних діячів та представників влади (пряма трансляція «Живого телебачення»).

Неділя, 24 травня:

7:00 – перевезення домовин на Національне військове меморіальне кладовище. Перепоховання у Пантеоні видатних українців.

Андрій Мельник – голова Організації українських націоналістів (ОУН) у 1938–1964 роках. Він був організатором формації Січових стрільців у Києві, полковником армії Української Народної Республіки (УНР), близьким побратимом Євгена Коновальця, після загибелі якого до смерті очолював Провід українських націоналістів. Останні роки жив в еміграції, похований у Люксембурзі. Детальніше про нього ZAXID.NET розповідав тут.