У Житомирі патрульні поліцейські затримали військового, який з ножем напав на двох перехожих. Про це у понеділок, 18 травня, повідомили у Патрульній поліції Житомирської області.

До патрульних поліцейських надійшло повідомлення про те, що на вулиці озброєний ножем чоловік напав на перехожих. Прямуючи до місця події, патрульні помітили нападника, дістали табельну зброю та без пострілів змусили чоловіка кинути ніж на землю, після чого затримали його.

Інший екіпаж патрульної поліції надав постраждалому допомогу. Оскільки чоловік втратив багато крові, правоохоронці наклали йому турнікет та оклюзійні пов’язки.

«До приїзду медиків інспектори контролювали стан пораненого. Згодом його ушпиталили. Також відомо ще про одного потерпілого, якого ушпиталили лікарі швидкої», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що нападник – військовий, який перебуває у розшуку через самовільне залишення частини. Йому оголосили про підозру у замаху на вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ) та замаху на вчинення кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 15 ККУ).

