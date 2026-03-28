Військовому загрожує до семи років увʼязнення

В Одесі поліція затримала 22-річного військового, який влаштував стрілянину та підірвав гранату. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Одеської області.

Вказується, що близько 11:00 до поліції звернувся місцевий житель, який сповістив про чоловіка зі зброєю у Київському районі міста. Правоохоронці встановили, що 22-річний військовий, перебуваючи у відпустці, біля орендованого житла здійснив кілька пострілів, ймовірно, зі стартового пістолета, а також підірвав гранату.

Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліцейські затримали чоловіка та вилучили у нього зброю, мотив вчинку він не пояснив.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Незабаром порушнику планують оголосити підозру, йому загрожує увʼязнення строком до семи років.

