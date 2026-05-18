Один з підозрюваних біля будинку експолітика

У Києві правоохоронці оголосили підозру 19-річному та 26-річному чоловікам, які видурили в 79-річного колишнього топпосадовця 7 млн грн. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора 18 травня.

Потерпілим виявився колишній радник президента України, експрем’єр-міністр Валерій Пустовойтенко, повідомила «Українська правда» з посиланням на співрозмовника в правоохоронних органах.

Слідчі з’ясували, що у квітні 79-річний чоловік став жертвою телефонних шахраїв. Ті представились співробітниками Служби безпеки та слідчої поліції. Вони надіслали пенсіонеру підроблені повістки та повідомили, що він фігурує в кримінальному провадженні через закупівлю «шахедів» для російської армії.

Під тиском потерпілий погодився на «обшук по відеов’язку» та показав шахраям свої заощадження. Далі за вказівкою співрозмовників він склав усі гроші у пакет й віддав невідомому чоловіку, що приїхав до нього під будинок.

Зокрема, він віддав 110 тис. 710 доларів та 10, 2 тис. євро, а також заощадження в ізраїльських шекелях, англійських фунтах та чеських кронах.

Заощадження у євро та американських доларах підозрювані перерахували на крипторахунок організатора схеми, а от іншу валюту обмінник брати відмовився, пояснила прокуратура.

Під час обшуку автомобіля одного з підозрюваних правоохоронці вилучили гроші, які не взяли в обміннику.

Обом учасникам шахрайської схеми оголосили підозру у пособництві в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Наразі фігуранти перебувають під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 4,9 млн грн та 3,3 млн грн відповідно.

Правоохоронці встановлюють інших причетних до шахрайської схеми.

79-річний Валерій Пустовойтенко – колишній прем’єр-міністр України (1997–1999), міністр транспорту та зв’язку України (2001–2002) та міністр Кабінету міністрів (1993–1997).

У 2002 році був обраний до Верховної Ради 4 скликання від Виборчого блоку «За Єдину Україну!». Голова комітету Верховної Ради з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв’язку. У тому ж році виконував обов’язки голови Київської міської держадміністрації, згодом покинув посаду.

Упродовж 2010–2014 років радником тодішнього президента Віктора Януковича. Був звільнений після втечі Януковича.

У 2024 році журналісти «Схем» з’ясували, що Пустовойтенко був серед посадовців, які погодили масштабне відчуження військового майна ЗСУ на користь РФ. Зокрема, у 1999 році Пустовойтенко на посаді прем’єра підписував з тоді ще прем’єром РФ Владіміром Путіним угоду без погодження з Верховною Радою про передачу вісьмох важких бомбардувальників Ту-160 і три Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55. За це Росія компенсувала Україні борг за російський газ – на суму 275 млн грн. Саме в таку суму оцінили передане обладнання.

За інформацією журналістів, цю зброю країна-агресор застосовувала проти України під час повномасштабного вторгнення. Сам Пустовойтенко у коментарі журналістам заперечував факт передачі стратегічних бомбардувальників у угоді, яку він підписував з Путіним, передає Рух «Чесно».