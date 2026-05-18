Підозру отримала державна реєстраторка Оксана Карбовник.

У понеділок, 18 травня, поліція Львівщини офіційно підтвердила оголошення підозри державній кадастровій реєстраторці у справі про незаконне оформлення земельної ділянки під колишнім ринком «Добробут» у центрі Львова.

Йдеться про ділянку площею 0,66 га на пл. Князя Осмомисла. За даними правоохоронців, у 2020 році представники одного з ТОВ звернулися до державного кадастрового реєстратора відділу Держгеокадастру у Львові із заявкою щодо внесення цієї землі до Державного земельного кадастру.

Слідчі встановили, що посадовиця, знаючи про невідповідність поданої технічної документації та відсутність обов’язкової згоди органу місцевого самоврядування на встановлення меж ділянки, все ж внесла відповідні дані до кадастру. У поліції заявили, що таким чином вона здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється у державній системі.

Як повідомляв ZAXID.NET із власних джерел, підозру отримала державна реєстраторка Оксана Карбовник. За інформацією редакції, їй вручили підозру ще 12 травня за ч. 1 ст. 362 ККУ – несанкціоновані дії з інформацією.

За матеріалами справи, 8 грудня 2020 року Оксана Карбовник зареєструвала земельну ділянку на пл. Князя Осмомисла за ТОВ «СУАП «Галінвест». Підставою для цього став державний акт 1993 року, достовірність якого Львівська міськрада неодноразово ставила під сумнів у судах.

У постанові Верховного Суду зазначено, що у Львівської міськради та «Галінвесту» є різні примірники державного акта: один містить точну дату – 24 липня 1993 року, інший – лише рік без конкретної дати. Водночас 24 липня 1993 року припадало на суботу, а посадовці, чиї підписи зазначені в документі, за даними міськради, у той період перебували у відпустках.

Крім того, службові документи Львівської міської адміністрації за 1993–1994 роки свідчать, що питання площі земельної ділянки та меж землекористування тоді ще не були остаточно врегульовані. Попри це, державну реєстрацію ділянки все ж провели.

Раніше поліція також повідомила про підозру реєстраторці Глинянської міської ради Анастасії Марушко, яка зареєструвала за «Галінвестом» право власності на торговий центр площею 5211 м² на пл. Осмомисла – вул. Старій. За даними слідства, насправді торгового центру на цій ділянці не існує – під виглядом ТЦ зареєстрували фундамент, збудований ще у 90-х роках.

Нагадаємо, Львівська міська рада судиться з «Галінвестом» за комунальну ділянку на площі за Оперним театром, де до лютого 2023 року працював ринок «Добробут». Із квітня на цій території працює супермаркет «Арсен», який, як стверджують у мерії, звели без дозвільних документів від міста.

У міськраді заявляють, що через дії «чорних реєстраторів» Львів міг втратити майна на понад 500 млн грн.