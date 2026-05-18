Водій Ford Sierra зіткнувся з автобусом, який повертав ліворуч

У неділю, 17 травня, у селі Жабка Луцького району сталася ДТП за участю легковика та приміського автобуса. Унаслідок аварії постраждало подружжя та четверо їхніх дітей. Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

За даними слідства, 37-річний водій автомобіля Ford Sierra під час обгону зіткнувся з автобусом сполученням Луцьк – Жабка, який у цей момент повертав ліворуч. Унаслідок аварії водій легковика отримав політравму та інші ушкодження, а його 31-річна дружина – переломи.

«Черепно-мозкові травми, забої, вивихи й переломи отримали й четверо неповнолітніх дочок подружжя 2014, 2017, 2018 та 2021 років народження. Усіх госпіталізували до медзакладів», – зазначили правоохоронці.

Місце події (фото поліції)

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості). Санкція статті передбачає штраф, виправні роботи або до трьох років обмеження волі.