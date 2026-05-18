Салат «Середземноморський» – це яскрава та легка страва, яка поєднує свіжі овочі, ароматну зелень, сир і пасту. Він чудово передає атмосферу сонячного літа та середземноморської кухні. Завдяки поєднанню овочів і пасти салат виходить не лише освіжаючим, а й досить ситним. Рецепт від «Cookery».

Інгредієнти Паста твердих сортів (коротка) 300 г Помідори 3 шт. Болгарський перець 1 шт. Чорні оливки без кісточок 0,3 склянки Сир фета або моцарела 200 г Оливкова олія 3–4 ст. л. Сіль за смаком Червоний мелений перець за смаком Базилік, рукола або шпинат за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Відваріть пасту у підсоленій воді до готовності. Відкиньте на друшляк, промийте холодною водою та дайте повністю охолонути. Крок 2 Помийте помідори, болгарський перець і зелень. Наріжте помідори та перець невеликими шматочками. Порвіть зелень руками на невеликі частини. Викладіть овочі та зелень у салатник. Крок 3 Додайте трохи оливкової олії та перемішайте інгредієнти. Крок 4 Додайте охолоджену пасту та ще раз перемішайте салат. Крок 5 Наріжте оливки кільцями та додайте до салату. Крок 6 Наріжте сир кубиками або злегка розімніть виделкою. Додайте сир у салатник. Крок 7 Заправте салат оливковою олією, посоліть і приправте червоним меленим перцем. Крок 8 Добре перемішайте салат та залиште його на 20–30 хвилин у холодильнику для настоювання.