Салат «Середземноморський». Рецепт дня
Салат «Середземноморський» – це яскрава та легка страва, яка поєднує свіжі овочі, ароматну зелень, сир і пасту. Він чудово передає атмосферу сонячного літа та середземноморської кухні. Завдяки поєднанню овочів і пасти салат виходить не лише освіжаючим, а й досить ситним. Рецепт від «Cookery».
Інгредієнти
|Паста твердих сортів (коротка)
|300 г
|Помідори
|3 шт.
|Болгарський перець
|1 шт.
|Чорні оливки без кісточок
|0,3 склянки
|Сир фета або моцарела
|200 г
|Оливкова олія
|3–4 ст. л.
|Сіль
|за смаком
|Червоний мелений перець
|за смаком
|Базилік, рукола або шпинат
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Відваріть пасту у підсоленій воді до готовності. Відкиньте на друшляк, промийте холодною водою та дайте повністю охолонути.
Крок 2
Помийте помідори, болгарський перець і зелень. Наріжте помідори та перець невеликими шматочками. Порвіть зелень руками на невеликі частини. Викладіть овочі та зелень у салатник.
Крок 3
Додайте трохи оливкової олії та перемішайте інгредієнти.
Крок 4
Додайте охолоджену пасту та ще раз перемішайте салат.
Крок 5
Наріжте оливки кільцями та додайте до салату.
Крок 6
Наріжте сир кубиками або злегка розімніть виделкою. Додайте сир у салатник.
Крок 7
Заправте салат оливковою олією, посоліть і приправте червоним меленим перцем.
Крок 8
Добре перемішайте салат та залиште його на 20–30 хвилин у холодильнику для настоювання.