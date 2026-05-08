фото Unsplash

Не всі банани, які лежать на полицях магазинів, однаково якісні

Банани залишаються одними з найпопулярніших фруктів, однак не всі банани, які лежать на полицях магазинів, однаково якісні. ТСН розповідає, які банани краще не купувати, щоб уникнути можливих проблем зі здоров’ям. Які банани не варто купувати? Банани із тріщинами на шкірці. Через відкриту шкірку всередину можуть потрапити бактерії та бруд. Особливо небезпечними для вживання є плоди, які вже почали підтікати чи мають липкі ділянки. Банани з великими темними плямами. Хоча невеликі чорні цятки свідчать про стиглість, великі темні плями означають, що фрукт перезрів або неправильно зберігався. Такі банани всередині мають темний м’якуш, неприємний присмак і можуть доволі швидко зіпсуватися. Банани з сіруватим або тьмяним відтінком. Якісні банани повинні мати яскраву жовту шкірку. Якщо плоди тьмяні, сіруваті чи мають дивний неприродний колір, це може свідчити про неправильне транспортування або переохолодження. Такі банани втрачають корисні властивості і смак. Надто м’які банани. Якщо фрукт сильно продавлюється пальцями, це означає, що він уже перезрів. Усередині можуть початися процеси бродіння, через що смак стає неприємним. Зазвичай такі банани швидко темніють і можуть викликати проблеми з травленням. Банани з запахом бродіння. Свіжі фрукти мають легкий солодкий аромат. Якщо ж банани починають пахнути різким кислим запахом, це свідчить про початок псування. Купувати такі фрукти не варто.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter