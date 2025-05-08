Основа причина – вплив етилену, який виділяють фрукти під час дозрівання

Банани – смачні та поживні, проте вони дуже швидко темнішають. Навіть якщо ви купили зеленуваті плоди, через кілька днів вони можуть покритись чорними плямами або потемніти. Shuba розповідає, чому банани чорніють та як уникнути цього процесу.

Чому банани чорніють?

Основа причина – вплив етилену, який виділяють фрукти під час дозрівання. Етилен змінює колір шкірки із жовтого на коричневий або чорний. А банани дуже чутливі до цього процесу, особливо якщо ви зберігаєте їх в теплому та вологому середовищі.

Отже, зберігання бананів поруч з іншими фруктами, які виділяють етилен, призводить до швидкого дозрівання. А зберігання бананів у холодильнику прискорює почорніння шкірки, хоча м'якота може залишатися свіжою довше.

Як правильно зберігати банани?

Щоб уберегти банани від потемніння шкірки, зберігайте їх якомога далі від яблук, груш та ківі. Також не варто залишати банани в холодильнику, краще знайти їм прохолодне та сухе місце.

Окрім цього ви можете загорнути кінці бананів у харчову плівку або у фольгу з боку плодоніжки. Це пригальмовує виділення етилену та уповільнює процес дозрівання приблизно до одного тижня.