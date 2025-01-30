Банани з темними плямами на шкірці містять значно більше антиоксидантів і глюкози

Банани бувають різного ступеня стиглості, і кожен із них має свої особливості та користь для здоров’я. ТСН розповідає, які банани корисно їсти та для яких цілей вони підходять.

Чи можна їсти зелені банани?

Недостиглі банани мають своєрідний смак, можуть похрускувати та залишати легкий терпкий посмак. Проте їсти їх можна, тому що зелений банан маю корисні властивості.

Недостиглі банани містять резистентний крохмаль, який в організмі людини не розщеплюється, а тому такі плоди допомагають стабілізувати рівень цукру в крові та дають довге відчуття ситості. Також у бананах містяться пробіотики, які покращують мікрофлору кишківника, нормалізуючи його роботу.

Чи потрібно їсти лише жовті банани та чому вони найсмачніші?

У процесі дозрівання бананів резистентний крохмаль починає руйнуватися та перетворюється на прості цукри. Саме тому жовті банани солодкі та приємні на смак. Тому вони швидше засвоюються організмом і перетравлюються. Однак варто зазначити, що у жовтих плодів значно вищий глікемічний індекс, тому людям, які страждають на діабет, їх краще не вживати.

Жовті банани можна використовувати замість цукру під час приготування десертів.

Чим корисні перестиглі банани?

Банани з темними плямами на шкірці містять значно більше антиоксидантів і глюкози. Хоча на вигляд вони не такі гарні, як жовті банани, проте вони допомагають покращити настрій і позбутися стресу.

Вчені приписують перестиглим бананам імуномодулювальні властивості. В них містяться лектини та катехіни, які допомагають боротися з патогенними мікроорганізмами на клітинному рівні. Однак у них також доволі високий рівень цукру, тому їх не рекомендовано вживати хворим на цукровий діабет.