Для початку всі сухофрукти слід промити під проточною водою, використовуючи друшляк

Багато кулінарів у рецептах рекомендують замочувати сухофрукти перед використанням. Але чи справді це необхідно, чи можна без побоювань їсти родзинки, курагу або чорнослив без попередньої обробки? УНІАН розповідає, чи потрібно мити курагу та інші сухофрукти, і як правильно це робити.

Чому потрібно мити чорнослив, курагу та родзинки

Перед тим як мити курагу, чорнослив чи родзинки, варто зрозуміти, чому це важливо.

Якщо сухофрукти куплені на вагу (особливо на ринку), то їх потрібно мити обов’язково. Такі продукти можуть бути забруднені пилом, бактеріями, грибком та іншими мікроорганізмами, також їх могли чіпати інші покупці. Замочуючи сухофрукти, ми захищаємо себе від зараження мікробами та хворобами, які передаються через немиті фрукти.

Навіть фасовані сухофрукти не завжди безпечні: для довгого зберігання і привабливого товарного вигляду їх обробляють діоксидом сірки. Для здорових людей він нешкідливий, але при наявності алергії або астми може спровокувати напад. Ця речовина водорозчинна, тому замочування необхідне.

Як правильно мити сухофрукти

Для початку всі сухофрукти слід промити під проточною водою, використовуючи друшляк. Зазвичай цього достатньо, щоб позбутися мікробів. Далі тонкощі обробки різних фруктів відрізняються.