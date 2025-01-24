Щоб перевірити, чи стиглий авокадо, злегка натисніть на нього

Авокадо стрімко набув популярності, проте багато людей після першого досвіду залишаються розчарованими. Причина часто криється у невмінні правильно обирати стиглий та смачний плід. Якщо ваш перший досвід виявився невдалим, не поспішайте відмовлятися від авокадо. УНІАН розповів на що варто звернути увагу в магазині, щоб обрати ідеальний авокадо.

Як обрати стиглий авокадо

Щоб перевірити, чи стиглий авокадо, злегка натисніть на нього. Якщо він трохи прогинається під пальцями, але швидко повертає форму – плід стиглий. Надто твердий авокадо ще не дозрів, а занадто м’який може бути перезрілим.

Також варто звернути увагу на зовнішній вигляд. Переконайтеся, що на ньому немає цвілі, чорних плям, а шкірка – однорідного кольору. Якщо ви при виборі думаєте, який авокадо краще – темний або зелений, – завжди віддавайте перевагу темному кольору. Це свідчить про те, що він дозрів.

Окремий лайфхак – зверніть увагу на місце ніжки. Якщо вона жовтувата або світло-коричнева – сміливо купуйте, авокадо стиглий. Якщо ж на місці ніжки видно зелений колір – він недозрілий.

Як виглядає неякісний авокадо

Ознаки, за якими варто відмовитися від покупки:

На ніжці утворилася цвіль. При натисканні авокадо занадто м'який – є ризик, що він перезрів. На авокадо є надрізи або вм'ятини. На деяких ділянках є темні плями.

Яким має бути авокадо всередині

Стиглий авокадо зсередини має градієнт кольору: біля кісточки м’якоть світліша, а ближче до шкірки – темніша. Якщо всередині є чорні чи коричневі вкраплення, це ознака того, що він перезрів.

Як вибрати авокадо Гасс

Головна відмінність авокадо Гасс від звичайного – його колір. Ці плоди вкриті фіолетовою або майже чорною шкіркою. Крім того, вони набагато ніжніше і м'якше, а також мають пікантний горіховий смак.

Для того, щоб правильно вибрати авокадо Гасс, необхідно злегка натиснути на фрукт в області ніжки – там повинні з'явитися крапельки масла. Це говорить про те, що плід стиглий і готовий до вживання. Ще один лайфхак – злегка потрусити авокадо: ви повинні відчути як кісточка «ходить» всередині плода.