Яскрава, хрумка та ароматна закуска, яка чудово доповнює м’ясні страви, рис або картоплю. Поєднання солодкого перцю, соковитої моркви та пряної заправки створює насичений смак із легкою кислинкою. Для більш ефектної подачі використовуйте перець різних кольорів і суміш білого та чорного кунжуту. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Перець болгарський червоний 400 г Морква 1 шт. Цибуля червона 2 шт. Часник 4 зубчики Соєвий соус 1 ст. л. Олія соняшникова 1,5 ст. л. Оцет яблучний 1 ст. л. Коріандр мелений 1 ч. л. Цукор 1 ч. л. Сіль 0,5 ч. л. Кунжут білий 1 ст. л. Перець чорний мелений за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Помийте болгарський перець, обсушіть, видаліть насіння та серцевину. Наріжте перець тонкою соломкою. Крок 2 Почистьте моркву та натріть її на тертці для корейської моркви. Почистьте цибулю та наріжте тонкими півкільцями. Крок 3 Змішайте соєвий соус, соняшникову олію, яблучний оцет, цукор, сіль, мелений коріандр, чорний перець і подрібнений часник. Крок 4 Складіть у миску перець, моркву та цибулю. Полийте овочі заправкою та додайте кунжут. Крок 5 Перемішайте салат, накрийте тарілкою та поставте зверху легкий гніт. Поставте салат у холодильник на 4–5 годин або на ніч. Крок 6 Дістаньте салат із холодильника та ще раз добре перемішайте перед подачею.