Поєднання крабових паличок, свіжих овочів і твердого сиру створює ніжний, але водночас насичений смак. Особливість салату – однакова нарізка інгредієнтів, що робить текстуру гармонійною. Цей рецепт від «Готуємо» простий у приготуванні, але виглядає по-справжньому святково.

Інгредієнти

Крабові палички 200 г Помідори 2 шт. Перець болгарський (червоний) 2 шт. Сир твердий 100 г Часник 2 зубки Майонез за смаком Сіль, перець за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Помийте помідори та болгарський перець. Видаліть плодоніжки, з перцю – насіння, а з помідорів акуратно приберіть м'якуш із соком, щоб салат не був водянистим.

Крок 2 Наріжте підготовлені овочі тонкими смужками однакового розміру. Перекладіть їх у салатницю (помідори додайте пізніше).

Крок 3 Розморозьте крабові палички та наріжте їх косими смужками. Додайте до овочів.

Крок 4 Твердий сир наріжте такими ж брусочками та перекладіть у салатницю.

Крок 5 Часник очистіть і подрібніть (через прес або дрібно ножем), додайте до салату.

Крок 6 Акуратно перемішайте інгредієнти, щоб зберегти форму нарізки.

Крок 7 Додайте помідори, посоліть, поперчіть і заправте майонезом.