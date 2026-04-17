Салат з крабовими паличками, помідором та плавленим сиром. Рецепт дня
Поєднання крабових паличок, свіжих овочів і твердого сиру створює ніжний, але водночас насичений смак. Особливість салату – однакова нарізка інгредієнтів, що робить текстуру гармонійною. Цей рецепт від «Готуємо» простий у приготуванні, але виглядає по-справжньому святково.
Інгредієнти
|Крабові палички
|200 г
|Помідори
|2 шт.
|Перець болгарський (червоний)
|2 шт.
|Сир твердий
|100 г
|Часник
|2 зубки
|Майонез
|за смаком
|Сіль, перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте помідори та болгарський перець. Видаліть плодоніжки, з перцю – насіння, а з помідорів акуратно приберіть м'якуш із соком, щоб салат не був водянистим.
Крок 2
Наріжте підготовлені овочі тонкими смужками однакового розміру. Перекладіть їх у салатницю (помідори додайте пізніше).
Крок 3
Розморозьте крабові палички та наріжте їх косими смужками. Додайте до овочів.
Крок 4
Твердий сир наріжте такими ж брусочками та перекладіть у салатницю.
Крок 5
Часник очистіть і подрібніть (через прес або дрібно ножем), додайте до салату.
Крок 6
Акуратно перемішайте інгредієнти, щоб зберегти форму нарізки.
Крок 7
Додайте помідори, посоліть, поперчіть і заправте майонезом.
Крок 8
Легко перемішайте ще раз і подавайте салат у порційних креманках або загальній салатниці.