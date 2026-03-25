Салат «Пролісок» – легка страва, яка ідеально підходить для весняного меню. Він поєднує свіжість овочів із делікатною заправкою, створюючи гармонійний смак. Готується дуже швидко та не потребує складних інгредієнтів. Рецепт від ProstoWay. Інгредієнти пекінська капуста половина качана огірок 1 шт. яйця 3–4 шт. зелена цибуля невеликий пучок кріп невеликий пучок часник 1–2 зубчики сметана 2–3 ст. л. оливкова олія 1 ст. л. гірчиця 0,5 ч. л. сіль за смаком перець за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Відваріть яйця круто, остудіть і почистьте від шкаралупи. Крок 2 Відокремте білки від жовтків. Крок 3 Наріжте пекінську капусту тонкою соломкою. Крок 4 Почистьте огірок від шкірки та наріжте кубиками. Крок 5 Наріжте яєчні білки дрібними кубиками. Крок 6 Промийте й обсушіть зелену цибулю та кріп, подрібніть їх. Крок 7 Перекладіть усі підготовлені інгредієнти у миску та обережно перемішайте. Крок 8 Розімніть жовтки виделкою, додайте подрібнений часник, сметану, оливкову олію та гірчицю. Крок 9 Посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте соус до однорідності. Крок 10 Додайте заправку до салату та обережно перемішайте. Крок 11 Викладіть салат у посуд для подачі та прикрасьте зеленню.

