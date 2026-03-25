Весняний салат «Пролісок» зі свіжої капусти. Рецепт дня
До теми
Салат «Пролісок» – легка страва, яка ідеально підходить для весняного меню. Він поєднує свіжість овочів із делікатною заправкою, створюючи гармонійний смак. Готується дуже швидко та не потребує складних інгредієнтів. Рецепт від ProstoWay.
Інгредієнти
|пекінська капуста
|половина качана
|огірок
|1 шт.
|яйця
|3–4 шт.
|зелена цибуля
|невеликий пучок
|кріп
|невеликий пучок
|часник
|1–2 зубчики
|сметана
|2–3 ст. л.
|оливкова олія
|1 ст. л.
|гірчиця
|0,5 ч. л.
|сіль
|за смаком
|перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Відваріть яйця круто, остудіть і почистьте від шкаралупи.
Крок 2
Відокремте білки від жовтків.
Крок 3
Наріжте пекінську капусту тонкою соломкою.
Крок 4
Почистьте огірок від шкірки та наріжте кубиками.
Крок 5
Наріжте яєчні білки дрібними кубиками.
Крок 6
Промийте й обсушіть зелену цибулю та кріп, подрібніть їх.
Крок 7
Перекладіть усі підготовлені інгредієнти у миску та обережно перемішайте.
Крок 8
Розімніть жовтки виделкою, додайте подрібнений часник, сметану, оливкову олію та гірчицю.
Крок 9
Посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте соус до однорідності.
Крок 10
Додайте заправку до салату та обережно перемішайте.
Крок 11
Викладіть салат у посуд для подачі та прикрасьте зеленню.