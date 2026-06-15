Найкраще обирати яскраво-жовті плоди з червоними боками

Нектарини можуть бути соковитими та солодкими або ж твердими й майже без смаку. Щоб не розчаруватися після покупки, варто звертати увагу не лише на зовнішній вигляд плодів, а й на кілька інших ознак, які допоможуть визначити їхню стиглість. «24 канал» розповідає, як завжди купувати лише солодкі нектарини.

Зовнішній вигляд

Стиглі нектарини не повинні бути занадто блискучими, адже це може означати, що їх натерли парафіном. Найкраще обирати яскраво-жовті плоди з червоними боками. Рожеві або зеленуваті ділянки можуть вказувати на те, що плід ще не дозрів.

Твердість

Нектарин не повинен бути занадто твердим або м’яким. Краще обирайте плоди, м’якуш яких трохи піддається при натисканні, але не продавлюється.

Запах

Соковиті нектарини повинні мати яскраво виражений солодкий запах. Його відсутність може свідчити про те, що плоди або недостиглі або містять велику кількість пестицидів.

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М’якуш

У стиглого плода повинні бути жовті або червоні прожилки всередині. Якщо їх немає, це може бути свідчити про наявність нітратів.