Миття може скоротити термін зберігання ягід

Після покупки черешні багато хто поспішає одразу її помити, вважаючи, що так ягоди будуть готові до вживання в будь-який момент. Однак експерти радять не поспішати з цим. Виявляється, миття одразу після покупки може скоротити термін зберігання ягід і прискорити їхнє псування. Simply Recipes розповідає, чому не варто мити черешню заздалегідь.

Доцент Іллінойського університету в Урбана-Шампейн та член відділу фруктово-овочевих продуктів Інституту харчових технологій Чанмо Сю розповідає, що мити черешню та вишню потрібно лише тоді, коли ви плануєте їх вживати.

«Занадто раннє миття призводить до потрапляння вологи, що може створити сприятливі умови для розвитку цвілі та прискорити псування. Зберігання вишень сухими та немитими в холодильнику допомагає довше зберегти їхню свіжість», – каже науковець.

Але якщо ви все-таки помили ягоди заздалегідь, обов’язково ретельно висушіть їх. Наприклад, промокніть паперовими рушниками, що дозволить довше зберегти їх свіжість.

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