Поєднання ніжної риби, розсипчастого рису та свіжого огірка робить салат свіжим і збалансованим за смаком. Яйця додають ситності, а зелень надає приємного аромату. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти хек 400 г яйця курячі 4 шт. рис 125 г огірок 1 шт. майонез 150 г зелена цибуля 10 г кріп за смаком сіль за смаком перець чорний горошком 3 шт. лавровий лист 1 шт.

Спосіб приготування:

Крок 1 Почистьте і промийте тушки хека. Закип’ятіть у каструлі воду, покладіть рибу, додайте сіль, перець горошком, лавровий лист і кілька гілочок кропу, варіть на слабкому вогні близько 20 хвилин.

Крок 2 Промийте рис, залийте 250 мл води, посоліть і варіть 15–20 хвилин до готовності.

Крок 3 Зваріть яйця круто протягом 10 хвилин, охолодіть, почистьте і натріть на середній тертці.

Крок 4 Промийте огірок і наріжте його невеликими кубиками. Дрібно наріжте кріп і зелену цибулю.

Крок 5 Викладіть готову рибу на тарілку, виделкою відокремте філе від кісток і наріжте невеликими шматочками. Посоліть і поперчіть.

Крок 6 Викладіть у салатник шарами підготовлені інгредієнти, змащуйте кожен шар майонезом: спочатку рис, потім рибу, далі яйця і огірок.