Морський салат з рибою, рисом і яйцями. Рецепт дня
Поєднання ніжної риби, розсипчастого рису та свіжого огірка робить салат свіжим і збалансованим за смаком. Яйця додають ситності, а зелень надає приємного аромату. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|хек
|400 г
|яйця курячі
|4 шт.
|рис
|125 г
|огірок
|1 шт.
|майонез
|150 г
|зелена цибуля
|10 г
|кріп
|за смаком
|сіль
|за смаком
|перець чорний горошком
|3 шт.
|лавровий лист
|1 шт.
Спосіб приготування:
Крок 1
Почистьте і промийте тушки хека. Закип’ятіть у каструлі воду, покладіть рибу, додайте сіль, перець горошком, лавровий лист і кілька гілочок кропу, варіть на слабкому вогні близько 20 хвилин.
Крок 2
Промийте рис, залийте 250 мл води, посоліть і варіть 15–20 хвилин до готовності.
Крок 3
Зваріть яйця круто протягом 10 хвилин, охолодіть, почистьте і натріть на середній тертці.
Крок 4
Промийте огірок і наріжте його невеликими кубиками. Дрібно наріжте кріп і зелену цибулю.
Крок 5
Викладіть готову рибу на тарілку, виделкою відокремте філе від кісток і наріжте невеликими шматочками. Посоліть і поперчіть.
Крок 6
Викладіть у салатник шарами підготовлені інгредієнти, змащуйте кожен шар майонезом: спочатку рис, потім рибу, далі яйця і огірок.
Крок 7
Поставте салат у холодильник на 1–2 години, щоб він просочився. Перед подачею посипте нарізаним кропом і зеленою цибулею.