Рецепти
Салат «Дністер». Рецепт дня
Цей рецепт салату з капустою стане чудовим варіантом для швидкого перекусу або легкої вечері. Салат готується швидко та не потребує складних інгредієнтів. Рецепт від «Домашні кухарі».
Інгредієнти
|Капуста білокачанна
|500 грамів
|Копчена ковбаса
|250 грамів
|Горох консервований
|500 грамів
|Майонез
|300 грамів
|Сіль
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Капусту ретельно промийте та дрібно нашинкуйте.
Крок 2
Посоліть капусту, добре перемніть руками та залиште на кілька хвилин, щоб вона пустила сік.
Крок 3
Ковбасу наріжте тонкою соломкою, додайте до капусти.
Крок 4
Всипте в салат консервований горох.
Крок 5
Заправте салат майонезом і ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
Крок 6
Подавайте салат одразу або дайте йому настоятися кілька хвилин для кращого смаку.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter