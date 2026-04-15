Цей рецепт салату з капустою стане чудовим варіантом для швидкого перекусу або легкої вечері. Салат готується швидко та не потребує складних інгредієнтів. Рецепт від «Домашні кухарі». Інгредієнти Капуста білокачанна 500 грамів Копчена ковбаса 250 грамів Горох консервований 500 грамів Майонез 300 грамів Сіль за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Капусту ретельно промийте та дрібно нашинкуйте. Крок 2 Посоліть капусту, добре перемніть руками та залиште на кілька хвилин, щоб вона пустила сік. Крок 3 Ковбасу наріжте тонкою соломкою, додайте до капусти. Крок 4 Всипте в салат консервований горох. Крок 5 Заправте салат майонезом і ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Крок 6 Подавайте салат одразу або дайте йому настоятися кілька хвилин для кращого смаку.

