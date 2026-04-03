Салат з пекінської капусти, курки та печериць. Рецепт дня
До теми
Поєднання ніжної курки, соковитої пекінської капусти та ароматних грибів створює гармонійний смак. За бажанням страву можна урізноманітнити свіжими овочами, щоб зробити її ще яскравішою. Готується салат швидко і не потребує складних кулінарних навичок. Рецепт від «Готуємо».
Інгредієнти
|капуста пекінська
|340 г
|куряче м’ясо відварене
|230 г
|печериці
|150 г
|морква
|120 г
|зелена цибуля
|28 г
|часник
|7 г
|сметана
|1 ст. л.
|майонез
|1 ст. л.
|олія
|1–2 ст. л.
|сіль
|за смаком
|спеції
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Наріжте печериці тонкими скибками та обсмажте їх на олії до золотистого кольору, потім остудіть.
Крок 2
Нашаткуйте пекінську капусту соломкою.
Крок 3
Наріжте куряче м’ясо дрібними кубиками.
Крок 4
Натріть моркву на тертці.
Крок 5
Подрібніть зелену цибулю.
Крок 6
Змішайте сметану, майонез і подрібнений часник, додайте сіль і спеції, перемішайте до однорідності.
Крок 7
Викладіть усі підготовлені інгредієнти в миску.
Крок 8
Полийте соусом і ретельно перемішайте.