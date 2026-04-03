Поєднання ніжної курки, соковитої пекінської капусти та ароматних грибів створює гармонійний смак. За бажанням страву можна урізноманітнити свіжими овочами, щоб зробити її ще яскравішою. Готується салат швидко і не потребує складних кулінарних навичок. Рецепт від «Готуємо». Інгредієнти капуста пекінська 340 г куряче м’ясо відварене 230 г печериці 150 г морква 120 г зелена цибуля 28 г часник 7 г сметана 1 ст. л. майонез 1 ст. л. олія 1–2 ст. л. сіль за смаком спеції за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Наріжте печериці тонкими скибками та обсмажте їх на олії до золотистого кольору, потім остудіть. Крок 2 Нашаткуйте пекінську капусту соломкою. Крок 3 Наріжте куряче м’ясо дрібними кубиками. Крок 4 Натріть моркву на тертці. Крок 5 Подрібніть зелену цибулю. Крок 6 Змішайте сметану, майонез і подрібнений часник, додайте сіль і спеції, перемішайте до однорідності. Крок 7 Викладіть усі підготовлені інгредієнти в миску. Крок 8 Полийте соусом і ретельно перемішайте.

