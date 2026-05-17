НАБУ та САП спростували заяви росіян про нібито підготовку затримання Олени Зеленської

У неділю, 17 травня, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спростували заяви росіян щодо нібито розслідування стосовно дружини президента України Олени Зеленської.

«НАБУ та САП звертають увагу на поширення у російських та проросійських медіа чергової хвилі дезінформації щодо нібито “розслідувань” стосовно дружини президента України. Ця інформація не відповідає дійсності. НАБУ та САП не здійснюють жодних процесуальних дій, про які йдеться у зазначених вкидах», – йдеться у повідомленні НАБУ.

Правоохоронці зазначили, що такі заяви є частиною російської дезінформації. Мета росіян – очорнити українські державні органи, підірвати довіру до антикорупційних структур, посіяти напругу в суспільстві та розсварити українців під час війни.

«Закликаємо громадян та представників медіа перевіряти інформацію, користуватися офіційними джерелами та не сприяти поширенню маніпуляцій і фейків, які РФ використовує як елемент інформаційної війни проти України», – наголосили у НАБУ.

Вдень 17 травня російська пропагандистська інформагенція «РИА Новости» написала, що НАБУ та САП нібито готуються затримати Олену Зеленську. Росіяни заявили, що підстав для затримання дружини президента України «достатньо», однак не уточнили, про що саме йдеться. Також пропагандисти стверджували, що Володимир Зеленський нібито знає про розслідування стосовно Олени Зеленської, тому посилив охорону родини.

Нагадаємо, у квітні росіяни поширили фейковий сюжет про те, що в робочому кабінеті Володимира Зеленського нібито висить картина французького художника Поль Сезанн, яку раніше викрали в Італії. Насправді ж у кабінеті президента розміщена робота українського художника Андрій Чеботару.