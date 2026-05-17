Сокальський районний суд Львівщини визнав військового винним у недбалому ставленні до служби за спробу вчинити СЗЧ під час базової загальновійськової підготовки (БЗВП). За адмінправопорушення йому призначили 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, випадок стався на початку травня 2026 року у одній з військових частин. Курсант відділу базової загальновійськової підготовки намагався втекти з частини, перелізли через паркан.

Військового затримали та склали адмінпротокол про недбале ставлення до служби. У матеріалах справи вказано, що він був не дисциплінованим та порушив вимогу сумлінно і чесно виконувати обов’язок військової служби.

На засідання суду військовий не прийшов, але подав заяву про визнання провини. Справу розглянула суддя Тетяна Струс, яка дослідила усі матеріали та аргументи, визнавши Степана Л. винним у адмінправопорушенні, йому призначили 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.